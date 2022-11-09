Актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о борьбе с бесплодием

Знаменитость призналась, что в период между 30 и 40 годами использовала разные методы, чтобы стать мамой.

53-летняя голливудская актриса, звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Allure и раскрыла в интервью для глянца весьма личные детали своей жизни.

Актриса появилась на обложке декабрьского номера издания, позируя в микробикини французского модного дома Chanel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Allure Magazine (@allure)

В интервью Дженнифер Энистон впервые рассказала о том, как пыталась стать мамой. По ее словам, попытки забеременеть она предпринимала между 30 и 40 годами, в частности проходила через ЭКО, употребляла разные китайские чаи и использовала другие методы.

Актриса призналась, что это был сложный период ее жизни, потому что все старания не увенчались успехом. Она сказала, что все бы отдала, если бы ей в то время кто-то посоветовал заморозить яйцеклетки.

Сейчас звезда «Друзей» отпустила ситуацию и больше не пытается забеременеть и даже почувствовала некое облегчение.

«Корабль поплыл. Но у меня нет ни жалости. Мне больше не нужно об этом думать», — отметила голливудская знаменитость.

«Курсор» писал ранее, что 53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон в свое время спасла жизнь своему коллеге по цеху Мэттью Перри. Именно она одной из первых протянула руку помощи другу, когда тот погибал от наркотической зависимости, из-за которой его здоровье претерпело серьезные трансформации.