Как «Друзья» спасают жизнь: Мэтью Пэрри избежал гибели благодаря Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон узнала о серьезных проблемах «Чендлера» и помогла ему справиться с наркотической зависимостью.

Актеры сериала» Друзья» на экране, как оказалось, в хороших отношениях и после окончания съемок.

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон в свое время спасла жизнь своему коллеге по цеху Мэттью Перри. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Дженнифер поддержала 53-летнего актера в самый сложный момент его жизни, когда он чуть не умер. Именно Дженнифер Энистон одной из первых протянула руку помощи Мэттью Перри, когда он погибал от наркотической зависимости, из-за которой его здоровье претерпело серьезные трансформации.

Дженнифер Энистон узнала о серьезных проблемах «Чендлера» и попросила его обратиться за помощью к врачам. После этого актер долгое время провел в больнице и две недели находился в коме, из которой едва выбрался в живых.

Сейчас жизни Перри ничего не угрожает, но он вспоминает с особыми эмоциями, благодаря кому выжил и кто оказался рядом и подал руку.

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