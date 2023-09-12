Актрису Дженнифер Лопес в стильном наряде заметили на улице Нью-Йорка

Знаменитость выбрала для прогулки прозрачные брюки и стильный блейзер.

54-летняя популярная американская певица и актриса, звезда фильмов "Стриптизерши" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ, выйдя на улицы Нью-Йорка в жаркий день.

Об этом пишет Daily Mail.

Супруга Бена Аффлека выбрала для выхода в коричневом ансамбле, состоящем из льняного пиджака на пуговицах поверх топа и прозрачных брюк, украшенных перьями и пайетками. В сочетании с брюками до пола она надела туфли на высокой платформе.

Знаменитость была в хорошем настроении, она с удовольствием фотографировалась с поклонниками и позировала папарацци.

"Курсор" писал ранее, что американская актриса, звезда фильмов "Мать" и "Первый встречный" Дженнифер Лопес входит в список голливудских знаменитостей, которые не боятся показывать себя без косметики. Несмотря на возраст, актриса выглядит превосходно и с радостью делится с поклонниками своими "секретами красоты". Недавно она показала, как выглядит без макияжа.