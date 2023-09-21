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Актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту в образе стоимостью 15 тысяч долларов

10:40, Сегодня
Культура
шэрон стоун актриса фото
Фото: Скриншот из YouTube
Знаменитость была без макияжа и улыбалась в камеру папарацци.

Известную 65-летнюю актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту Милана (Италия) в коричневом кожаном ансамбле от Tod's, а общая стоимость ее образа составила15 тысяч долларов.

Об этом пишет Page Six.

Наряд, который звезда выбрала для перелета, состоял из куртки, изготовленной из эластичной кожи наппа, за 4895 долларов и коричневых брюк в тон за 5645 долларов с накладными карманами из того же материала. На ногах у нее были лоферы Tod’s с золотой цепочкой за 945 долларов.

Что касается аксессуаров, то она надела несколько ожерелий, в том числе двойное колье Van Cleef & Arpels Magic, украшение с бриллиантами и колье-подвеску с надписью "S", а также пару блестящих сережек-капель.

Свои светлые волосы актриса зачесала набок. Она прижимала к себе огромную узорчатую спортивную сумку Tod’s.

Несмотря на то, что ее ансамбль был необычно нарядным для полета, оскароносная звезда обошлась без макияжа и доброжелательно улыбалась в камеру папарацци

"Курсор" писал ранее, что Шэрон Стоун потеряла опеку над сыном из-за роли в фильме.

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