Актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту в образе стоимостью 15 тысяч долларов

Знаменитость была без макияжа и улыбалась в камеру папарацци.

Известную 65-летнюю актрису Шэрон Стоун заметили в аэропорту Милана (Италия) в коричневом кожаном ансамбле от Tod's, а общая стоимость ее образа составила15 тысяч долларов.

Об этом пишет Page Six.

Наряд, который звезда выбрала для перелета, состоял из куртки, изготовленной из эластичной кожи наппа, за 4895 долларов и коричневых брюк в тон за 5645 долларов с накладными карманами из того же материала. На ногах у нее были лоферы Tod’s с золотой цепочкой за 945 долларов.

Что касается аксессуаров, то она надела несколько ожерелий, в том числе двойное колье Van Cleef & Arpels Magic, украшение с бриллиантами и колье-подвеску с надписью "S", а также пару блестящих сережек-капель.

