Алек Болдуин: Странно возвращаться к съемкам в кино после инцидента со стрельбой

Болдуин вернулся к работе над новым фильмов после печального инцидента на съемочной площадке фильма «Ржавчина», когда актер случайно застрелил оператора. Полицейское расследование все еще продолжается.

Актер рассказал, что вновь приступил к работе над новым фильмом в Великобритании.

Об этом сообщает News Week.

Болдуин опубликовал видео, где он поделился проблемами, которые связаны с возвращением к работе после длительного перерыва.

Актер заявил, что первый съемочный день всегда самый сложный.Также он добавил, что теперь не работает так много, как раньше. Однако, когда он приходит на съемки, он часто забывает о том, что именно он должен делать.

Болдуин вспомнил о трагедии на съемках фильма «Ржавчина» из-за которой погибла оператор Галина Хатчинс. Актер не снимался в кино с октября 2021 года.

Затем он поделился проблемами, возникающими при работе над независимыми фильмами по сравнению с проектами с большим бюджетом.

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