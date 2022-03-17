Amazon приобрела киностудию MGM за 8,5 млрд долл.

Эта сделка является крупнейшим приобретением Amazon с тех пор, как в 2017 году она купила Whole Foods за 13,7 млрд долларов.

Amazon заявила, что закрыла сделку по приобретению киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за 8,5 млрд долларов.

Закрытие, объявленное в четверг в заявлении на веб-сайте компании, знаменует собой последнюю сделку американского технологического гиганта.

Во вторник регулирующие органы Европейского союза подписали сделку с MGM, обнаружив, что она не создает проблем для конкуренции. В США крайний срок для Федеральной торговой комиссии для оспаривания сделки до ее закрытия истек, но агентство не предприняло никаких действий.

Акции Amazon практически не изменились и составили $3062,67 в 9:35 утра в Нью-Йорке.

В мае Amazon согласилась купить MGM, чтобы расширить свою библиотеку потокового контента, что является одним из преимуществ членства в службе доставки Prime компании. MGM, студия, стоящая за франшизой о Джеймсе Бонде, добавляет в каталог 25 000 часов, которые Amazon может разделить между своим предложением Prime Video или бесплатным потоковым телевидением IMDb с поддержкой рекламы.

Это поглощение является крупнейшим приобретением Amazon с тех пор, как в 2017 году компания согласилась купить Whole Foods за 13,7 млрд долларов. Только в 2020 и 2021 годах Amazon потратила в общей сложности 24 миллиарда долларов на видео и музыку для своих потоковых сервисов.

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