Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт «душил» одного из их детей и «дал пощечину» другому

47-летняя Анджелина Джоли заявила, что ее бывший муж, 58-летний Брэд Питт, «оказывал эмоциональное и физическое насилие» по отношению к ней и их детям в самолете в 2016 году.

Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в физическом насилии. Она заявила, что ее бывший муж Брэд Питт «душил» одного из их детей и «ударил другого по лицу» во время предполагаемой жаркой ссоры на частном самолете еще в 2016 году в новом встречном костюме.

В документах, поданных в среду в Лос-Анджелесе, утверждается, что 58-летний актер «словесно атаковал» свою бывшую жену, и в какой-то момент «набросился» на одного из своих детей, когда они летели обратно в США из Франции со своими шестью детьми 14 сентября 2016 г.

Адвокаты, представляющие актрису, подробно описали серию предполагаемых инцидентов с применением насилия, при этом Анджелина утверждает, что Брэд «оказывал эмоциональное и физическое насилие» по отношению к ней и их детям, которым в то время было от 8 до 15 лет, в результате чего она подала на развод.

«14 сентября 2016 года браку Джоли пришел конец. В этот день Джоли, Питт и их дети летели в Лос-Анджелес из Шато Мираваль», — говорится в документах.

«Во время долгого ночного перелета Питт физически и эмоционально оскорблял Джоли и их детей, которым тогда было от восьми до 15 лет. После этого полета ради благополучия своей семьи Джоли решила подать на развод», — пишется в документах.

У Анджелины и Брэда шестеро детей; Мэддокс, 21 год, Пакс, 18 лет, и Захара, 17 лет, усыновлены, в то время как близнецы Нокс, 14 лет, Вивьен, 14 лет, и Шайло, 16 лет, — их биллогические дети.

Далее в документе утверждалось, что «агрессивное поведение» Брэда началось еще до посадки в самолет, когда он конфронтировал со своими «испуганными» детьми и Анджелиной, прежде чем продолжить атаки на борту.

«Когда один из детей словесно защищал Джоли, Питт бросился на собственного ребенка, и Джоли схватила Питта сзади, чтобы остановить. Чтобы сбросить Джоли со спины, Питт бросился назад на сиденья самолета, повредив Джоли спину и локоть.

Дети вбежали и все мужественно пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу.

Некоторые дети умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы. Многие плакали», — говорится в документе.

Далее иам утверждалось, что Брэд продолжал вести себя агрессивно, ругая семью и в какой-то момент «обливая детей пивом и красным вином».

После приземления актер якобы также помешал семье высадиться из самолета и снова физически оскорбил одного из своих детей.

После инцидента Анджелина подала на развод через пять дней, 19 сентября 2016 года, и ФБР начало расследование.

Ранее актер отрицал все претензии бывшей жены.

После расследования дело ФБР было закрыто, и против Брэда не было выдвинуто никаких обвинений.

Ранее Курсор писал, что Pink Floyd объявили об удалении своей музыки из стриминговых сервисов в рф и Беларуси.