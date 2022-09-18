Анна Нетребко: «Мы с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями»

Звездная пара Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов приготовили для выступления в Израиле новую программу, в которой прозвучат бессмертные шедевры классической музыки – арии и дуэты из знаменитых опер, мировые хиты, неаполитанские песни и отрывки из оперетт. «Мы рады представить зрителям новую программу, в которой прозвучат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, не теряющих своей актуальности во все времена, – рассказывает Анна Нетребко о программе предстоящего выступления. — Кроме того, мы исполним любимые неаполитанские песни O Sole mio, Torna a Surriento, Non tiscordar di me и другие. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями в гостеприимном Тель-Авиве!»



Примадонна, мировая звезда и икона стиля Анна Нетребко – сегодня самая известная оперная дива в мире. Её уникальный голос – чистейшее лирико-драматическое сопрано боготворят миллионы поклонников. Нетребко пела на сценах ведущих оперных театров мира и была почетным участником грандиозных представлений. В ее репертуаре есть как лирические, так и драматические роли: Виолетта в «Травиате» Верди, Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского, партии главных героинь в «Лючии диЛаммермур» Доницетти и «Манон» Массне. Талант и творчество Анны отмечены многочисленными наградами, в том числе премиями ECHO Classic, British Classical Award и Casta. Но помимо этого она стала первым классическим артистом, вошедшим в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала TIME.

Прославленный тенор Юсиф Эйвазов — эксперт по итальянскому репертуару, родился в Алжире, вырос в Баку и изначально хотел стать металлургом и продолжить дело отца. Студентом он как-то спел перед друзьями, и они были настолько впечатлены, что практически заставили его поступить в Музыкальную академию в Баку. Затем Юсифпродолжил обучение в консерватории им. Чайковского в Москве, а в 1997 году переехал в Италию, чтобы перенимать опыт у легендарных исполнителей классической музыки.

«Я с 19 лет живу в Италии. Я приехал туда студентом и как артист сформировался именно там, — рассказывает ЮсифЭйвазов. — Мне посчастливилось общаться и видеть выдающихся итальянских певцов старой школы, таких как Франко Корелли, Джульетта Симеонате, Лейла Генчер и другие корифеи, создавшие историю итальянской оперы. Поэтому неудивительно, что я впитал в себя дух итальянской оперной музыки, чему также способствовало изучение итальянского языка, которым я владею».

По словам Пласидо Доминго: «Юсиф Эйвазов — лирико-драматический тенор со всей необходимой мощью. Его верхние ноты феноменальны, и он поет с большим чувством».



Анна и Юсиф – идеальная пара, семейный и творческий союз, который объединяет страсть к музыке. Уже давно их выступления в дуэте оцениваются критиками, как самые яркие и страстные. Поэтому неудивительно, что главной изюминкой всей концертной программы в Тель-Авиве будет одна из самых вдохновляющих тем мирового искусства – любовь.



Интересно, что еще до того, как они стали парой, оба певца в разное время уже приезжали в нашу страну. Юсифпобывал в Израиле в 2008 году в рамках тура, который назывался «Тур трех теноров», и был посвящён памяти Лучано Паваротти.

«Это был абсолютно незабываемый тур, — рассказывает певец, — потому что нас потрясающе встретили мои друзья, которых в Израиле у меня очень много. Эта страна мне очень близка, так как у Азербайджана, моей родины, отличные дружеские и партнерские отношения с Израилем, поэтому мы, азербайджанцы, чувствуем себя у вас как дома. Израиль тогда произвёл на меня неизгладимое впечатление, и я с нетерпением жду возвращения в эту страну, тем более что я приеду вместе с Анной. Анна, кстати, тоже приезжала в Израиль в 2000 году и вернулась оттуда с самыми яркими впечатлениями. Мы готовимся к предстоящему концерту и с нетерпением ждем встречи с израильской публикой. И, конечно же, мы не откажем себе в удовольствии провести ещё два-три дня в Израиле, чтобы посетить святые места и насладиться пребыванием в этой удивительной стране».



Единственный концерт звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоится 1 октября в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве. Гастроли организованы агентством Berin Iglesias Art.



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