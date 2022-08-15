Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг угрожают убийством

Британская писательница Джоан Роулинг начала получать угрозы убийством из-за того, что высказала слова поддержки писателю Салману Рушди.

Известная писательница, автор книг «Гарри Поттер» 57-летняя Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за угроз, которые начали получать в социальной сети.

Об этом сообщает издание BBC.

Автор культовой серии детских книг написала на своей странице в Twitter пост, где поддержала тяжелораненого писателя Салмана Рушди, на которого было совершено покушение. Она осудила преступление и выразила надежду, что он как можно быстрее поправиться.

Но на свою публикацию получила ответ: «Не переживай. Ты — следующая».

Отмечается, что Джоан Роулинг получила угрозы от экстремиста, который ранее выразил симпатию Хади Матару, подозреваемому в покушении на Салмана Рушди. 12 августа писателю нанесли ножевое ранение. Его агент позже сообщил, что тот был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К слову, в отношении его в исламском мире уже три десятилетия существует фетва с призывом к убийству за сборник «Сатанинские стихи», озвучена бывшим иранским лидером аятоллой Хомейни.

«Курсор» писал ранее, что Джоан Роулинг заявила, что хотела бы использовать заклинания профессора Макгонагалл, чтобы оно защитило Украину от российской агрессии так же, как замок Хогвартса от Волант-де-Морта.

Еще мы писали, что ведущий телешоу и политический обозреватель Джон Стюарт отметил, что Роулинг использовала антисемитские карикатуры в фильмах о Гарри Поттере.