Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины

Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.

Джоан Роулинг заявила, что хотела бы использовать заклинания профессора Макгонагалл, чтобы оно защитило Украину от путина* так же, как замок Хогвартса от Волант-де-Морта.

Писательница заявила, что этот тот случай, когда она хотела бы уметь творить магию.

Также она призвала всех оказывать помощь детям из украинских детдомов.

Ее фонд Lumos собирает деньги для украинцев: они закупают продукты, средства гигиены и медикаменты для пострадавших во время войны.

Курсор писал ранее, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе назвала россиян «тупыми».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!