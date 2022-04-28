Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины

Джоан Роулинг заявила, что хотела бы использовать заклинания профессора Макгонагалл, чтобы оно защитило Украину от путина* так же, как замок Хогвартса от Волант-де-Морта.
Писательница заявила, что этот тот случай, когда она хотела бы уметь творить магию.
Также она призвала всех оказывать помощь детям из украинских детдомов.
Ее фонд Lumos собирает деньги для украинцев: они закупают продукты, средства гигиены и медикаменты для пострадавших во время войны.
Курсор писал ранее, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе назвала россиян «тупыми».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!