Без обратного билета: Алла Пугачева забрала детей и улетела из рф в Израиль

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин уехали в Израиль после начала полномасштабной войны, которую рф* начала против Украины. Потом певица на некоторое время возвращалась домой.

73-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева забрала своих детей и снова вылетела в Израиль. При этом обратный билет в россию она не покупала.

Об этом сообщают росСМИ.

Примадонну видели в аэропорту «Внуково-3», откуда она на частном самолете покинула территорию российской федерации. Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой направились снова в Израиль, где они находись долгое время после того, как рф развязала на территории Украины войну.

Свой вылет она пока никак не прокомментировала.

Отметим, что в конце августа артистка вернулась домой и сразу же начала критиковать своих обидчиков. Когда ее спросили, почему она прилетела из Израиля обратно в рф, Пугачева ответила: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

Но, судя по всему, артистка завершила дома свои дела и снова решила покинуть страну.

На Telegram-странице «Шоубиз» сообщается, что Арбат «позорно проводил Аллу Борисовну». На билборде торгового центра появилась реклама, на которой якобы анонсирован концертный тур певицы под названием «Порядок в головах». Можно увидеть, что ее концерты якобы пройдут на оккупированных территориях Украины, в частности в разрушенном армией рф Мариуполе.

«Курсор» писал ранее, что в кремле прокомментировали просьбу Пугачевой включить ее в список «иноагентов»

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!