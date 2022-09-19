В кремле прокомментировали просьбу Пугачевой включить ее в список «иноагентов»

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков высказался касаемо заявления певицы Аллы Пугачевой, которая обратилась в министерство юстиции касаемо признания ее «иностранным агентом».

Песков решил толком не комментировать эту тему.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к *кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», – заявил пресс-секретарь путина.

Отметим, что вчера, 18 сентября, легендарная певица Алла Пугачева потребовала включить ее в список «иноагентов».

«Обращение в минюст рф. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом россии, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – написала он.

Таким образом она решила выразить солидарность со своим супругом, Максимом Галкиным, которого в пятницу, 16 сентября, внесли в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». В кремле посчитали, что «политическую деятельность» артиста финансирует Украина.

Галкин не обделили вниманием это событие и сказал, что повод внесения его в этот реестр является надуманным. Он добавил, что не занимается политикой и в последний раз получал от Украины деньги около 10 лет назад, когда выступал там с концертами.

«Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие», – сказал артист.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!