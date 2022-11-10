Брэд Питт отреагировал на откровения Дженнифер Энистон касательно бесплодия

Ходили слухи, что Питт ушел от актрисы из-за того, что она не может родить ребенка.

58-летний голливудский актер, звезда фильмов «Однажды…в Голливуде» и «Бойцовский клуб» Брэд Питт отреагировал на откровенное интервью бывшей супруги Дженнифер Энистон, в котором она впервые рассказала, как пыталась забеременеть.

Об этом сообщает Тhe news.

Инсайдер сообщил, что Брэд Питт очень гордится бывшей возлюбленной за то, что она поделилась такой тяжелой историей из личной жизни. У них в отношениях были свои взлеты и падения, но сейчас они в хороших дружеских отношениях.

В новом интервью 53-летняя Дженнифер Энистон призналась, что лечилась от бесплодия и предпринимала различные методы, чтобы забеременеть, но сейчас отпустила эту ситуацию и приняла ее, без сожалений.

Отметим, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в браке около 5 лет, после их расставания ходили слухи, что актер ушел от звезды «Друзей» из-за того, что она не могла родить ребенка. Впрочем, Дженнифер Энистон отметила, что причиной развода стало совсем не это.

«Курсор» писал ранее, что актриса Дженнифер Энистон появилась на обложке декабрьского номера издания Allure, позируя в микробикини французского модного дома Chanel. В интервью она рассказала, что в период между 30 и 40 годами всячески пыталась забеременеть.