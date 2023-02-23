Брэд Питт познакомил свою новую девушку с детьми

Личная жизнь 59-летнего голливудского актера бьет ключом. Но в этот раз дело принимает очень серьезный поворот, раз уже произошло знакомство с наследниками.

Новости о личной жизни голливудского актера Брэда Питта не утихают. По последним данным, его роман с 29-летней Инес де Рамон стал еще более серьезным. Пара встречается с ноября прошлого года и проводит много времени вместе. А теперь в сети появилась информация, что актер уже познакомил своих детей с новой пассией.

Подробнее об этом информирует издание DailyMail.

Недавно Питт познакомил свою новую возлюбленную со своими биологическими и приемными детьми от бывшей супруги, актрисы Анджелины Джоли. Интересно, что источник утверждает, что Брэд не слишком беспокоится о том, что об этом может думать его бывшая жена. Он просто хочет, чтобы Анджелина знала, что он счастлив с новой избранницей.

Кроме того, Питт не обращает внимания на бывшего возлюбленного своей девушки, актера Пола Уэсли, который также начал встречаться с 22-летней Натали Цукерберг. Инес де Рамон, судя по всему, поддерживает своего парня, который переживает последствия тяжелого развода с Анджелиной Джоли. А Брэд Питт, в свою очередь, поддерживает Инес, которая также находится в процессе развода с мужем.

Источник близкий к паре рассказал, что они действительно серьезно настроены друг к другу и сблизились из-за общих трудностей, связанных с разводами. В любом случае, поклонники Брэда Питта надеются, что он наконец найдет настоящее счастье в любви.

Ранее «Курсор» информировал, что супруг новой возлюбленной Брэда Питта подал на развод после шумихи в прессе. Пол Уэсли, который является инициатором развода, также начал встречаться с 22-летней Натали Цукерберг. Так что супруги абсолютно обоюдно счастливы в новых отношениях, и пришло время это «узаконить» своим разводом.