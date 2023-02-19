Словно в сериале: супруг новой возлюбленной Брэда Питта подал на развод после шумихи в прессе

Личная жизнь Брэда Питта не дает покоя поклонникам со всего мира. И тут уже выяснилось, что новая возлюбленная актера — это супруга звезда сериала «Дневники вампира».

Недавно стало известно, что Брэд Питт нашел новую возлюбленную — 30-летнюю дизайнера ювелирных украшений Инес де Рамон. Известно также, что скоро она официально станет свободной, поскольку ее нынешний супруг — актер и звезда сериала «Дневники вампира» Пол Уэсли — подал на развод. Однако, несмотря на эти слухи, ни Брэд Питт, ни Инес де Рамон не подтвердили информацию о своих отношениях.

Подробнее об этом информирует Us Weekly.

В документах, которые Пол Уэсли подал в суд, говорится о «непримиримых разногласиях» как главной причине развода с Инес де Рамон. Пока неизвестно, как будет решаться вопрос о разделе имущества пары. Инес и Пол встретились в 2018 году и вскоре поженились. Они дебютировали вместе на красной ковровой дорожке только через год, посетив гала-концерт в честь Mercy For Animals.

В сентябре 2022 года пара объявила о расставании после пяти месяцев разлуки. В это время Уэсли уже встречался с моделью Натали Кукенбург, с которой провел каникулы в Нью-Йорке. А Инес нашла утешение в объятиях Брэда Питта, с которым разница в возрасте составляет 29 лет. Вместе они отметили День святого Валентина, и Питт отправил ей букет розовых пионов и сумку в офис в Лос-Анджелесе. В это время он сам находился на съемках в Нью-Йорке.

К слову, для Пола Уэсли это брак уже второй. Актер был женат на коллеге по фильму «Дневники вампира» Торри ДеВитто с 2011 по 2013 годы.

Ранее «Курсор» информировал, что актриса Анджелина Джоли получила от ФБР секретное досье на бывшего супруга Брэда Питта. Актриса Анджелина Джоли получила от ФБР досье объемом в 164 страницы, которое рассказывает о расследовании инцидента с ее бывшим мужем Брэдом Питтом во время полета на самолете в 2016 году. Там описана история, после которой знаменитая актриса подала на развод.