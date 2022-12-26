Бывший жених Дженнифер Лопес показал новую возлюбленную

Экс-возлюбленный голливудской звезды Дженнифер Лопес, баскетболист Алекс Родригес завел новые отношения и уже официально представил свою девушку. Ею стала фитнес-модель и тренер Жак Кордейро.

Неожиданным семейным фото бывший спортсмен поделился в Instagram.

Кадр он посвятил грядущему Рождеству. Вместе с дочерями Наташей и Эллой, а также с любимой Жак в праздничных образах Алекс позировал рядом с елкой.

«От наших сердец – к вашим. Веселого Рождества», – подписал фото Алекс, добавив теги «Рождество в Нью-Йорке», «Семья», «Игры» и «Радость».

Для совместного семейного ужина дочери выбрали черные и сияющие платья с блестками, а спортсменка Жак одела атласное желтое платье, которое подчеркивало ее рельефные формы тела. Счастливый Родригес позади всех крепко обнимал.

О вероятном романе пары СМИ заговорили еще в октябре. Тогда их вместе увидели на Родео Драйве в Беверли-Гиллз, Калифорния. Они вместе ходили по магазинам и наслаждались компанией друг друга.

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«Курсор» писал ранее, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлым летом заявила о начале нового этапа отношений с актером Беном Аффлеком спустя 17 лет, за которого вышла замуж. Знаменитость прокомментировала это решение и объяснила своим поклонникам причины такого поступка