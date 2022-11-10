Дженнифер Лопес рассказала, почему спустя 17 лет вернулась к Бену Аффлеку

«Он был очень особенным человеком в моей жизни», — Джей Ло призналась, что даже когда собиралась замуж за другого, ее чувства к Бену Аффлеку все равно не умирали.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлым летом заявила о начале нового этапа отношений с актером Беном Аффлеком спустя 17 лет.

Сейчас она прокомментировала это решение и объяснила своим поклонникам причины такого поступка, пишет Vogue.

Их история любви потрясла весь мир, не говоря уже о фанатах. Актриса призналась, что не ожидала, когда Аффлек первым напомнил о себе после длительного разрыва. Это произошло после того, как Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом.

Джей Ло призналась, что даже когда собиралась замуж за другого, все равно продолжала любить своего бывшего.

Дженнифер рассказала, что Бен Аффлек прислал ей на почту поздравление с помолвкой. В итоге они незаметно продолжили общение и вскоре начали встречаться. Скоро бывшая пара осознала, что чувства никуда не делись, поэтому они решили вновь объединиться в семью.

Лопес заявила, что Аффлек всегда был особенным человеком в ее жизни: «Я никогда не отрицала того факта, что всегда чувствовала настоящую любовь между нами. Люди в моей жизни знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы восстановили связь, эти чувства для меня все еще были реальными».

Ранее Курсор писал, что Twitter восстановил аккаунт скандального Канье Уэста.

Также мы сообщали как «Друзья» спасают жизнь: Мэтью Пэрри избежал гибели благодаря Дженнифер Энистон.