Что посмотреть вечером всей семьей: список фильмов для «уютного» вечера

Фото: pixabay.com

Если вы в поисках фильма для семейного просмотра, этот список для вас.

Редакция Курсора составила список фильмов для уютного семейного вечера. Собачья жизнь Чудо Кристофер Робин Приключения Паддингтона Мы купили зоопарк Курсор ранее писал о том, что культовая группа 90-х Backstreet Boys поддержали Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Кати Адхам