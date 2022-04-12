Культовая группа 90-х Backstreet Boys поддержали Украину

Легендарный бойзбэнд присоединился к звездам, которые публично поддержали Украину и пообещали пожертвовать часть доходов со своего мирового турне.

Backstreet Boys были нереально популярными в 90-х и на днях у них стартовал новый мировой тур, с которого участники культовой группы пообещали пожертвовать часть доходов украинцам.

«Мы обязуемся пожертвовать часть доходов от наших концертов European DNA World Tour 2022 года, чтобы показать нашу поддержку.»– сказали музыканты.

«Курсор» ранее писал, что певица Селин Дион призвала людей помогать беженцам из Украины. Певица присоединилась к звездам, поддержавшим украинский народ в это нелёгкое время и призвала оказывать финансовую помощь беженцам, которые покинула дома, спасаясь от российской агрессии.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.