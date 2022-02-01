Дипломат из Польши случайно нашел затерянный город в Турции

Сотрудник посольства в Анкаре помог решить загадку, которая ставила ученых в тупик более двух столетий. При этом, по заверениям самого первооткрывателя, он искал совершенно другое место.

Стало известно, что Дипломат из посольства Польши в Анкаре Роберт Д. Рокицки помог решить ученым историческую загадку, которую они не могли разгадать уже более двух сотен лет.

Об этом сообщает научно-популярное издание «Archaeology».

Сообщается, что польский дипломат стал первым человеком за несколько веков, который посетил затерянный город Фивасы, сыгравшего исторически важную роль в 500-летнем конфликте между Византийской империей и различными мусульманскими халифатами.

Он открыл историческую находку случайным образом, хотя давно увлекается историей и археологией. Поляк в свободное от работы время часто исследует дикую сельскую местность Турции в поисках древних руин и скрытых мест.

В одной из таких вылазок ему повезло и он обнаружил затерянный город. При этом польский археолог-любитель сообщил, что на самом деле искал другое место, но случайно наткнулся на давно утраченный город Фивасы, который оставался под контролем римлян и византийцев до начала IX века нашей эры.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые открыли странную деформированную планету.

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