Ученые открыли странную деформированную планету

Планета находится в созвездии Геркулеса, примерно в два раза больше Юпитера. Она находится довольно близко к своей родительской звезде массой в 1,7 раза больше массы Солнца.

Ученые из Европейского космического агентства при помощи спутника Хеопса смогли открыть уникальную деформированную планету, которая по своей форме напоминает мяч для регби.

Об этом сообщает издание Еxpress.

Планета называется WASP-103b. Она находится в 35 световых годах от Земли. Она делает полный оборот вокруг звезды менее, чем за сутки. Приливы на ее поверхности имеют экстремальные масштабы.

Более того, воздействие гравитации звезды на планету настолько высоко, что ее форма деформировалась. Она буквально растянулась и стала похожа на мяч для регби.

При помощи измерений деформации планеты ученые могут определить, какая именно часть ее состоит из твердых пород, газа или воды.

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