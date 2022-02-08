Disney начал производство приквела Красавицы и чудовища

Компания Disney снимает сериал приквел истории «Красавица и чудовище», а также стало известно, что певица и автор песен Рита Ора присоединилась к актерскому составу.

В музыкальном сериале от Disney главные роли исполнят Люк Эванс, Джош Гад , которые играли роли Гастона и ЛеФу в фильме «Красавица и чудовище» 2017 года. Также к касту присоединится певица Рита Ора, которая сыграет загадочную девушку с таинственными способностями, которая хранит секрет и по сюжету может повлиять на всё королевство.

Об этом сообщает Variety.

Действие происходит в королевстве из «Красавицы и Чудовища», однако за годы до встречи Белль и Чудовища. Главными героями сериала будут Гастон и ЛеФу, которые отправятся со сводной сестрой ЛеФу по имени Тилли в неожиданное путешествие, которое будет наполнено неожиданными событиями, опасностями и тайнами.

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