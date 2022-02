Джейсон Момоа сыграет злодея в фильме Форсаж 10

Звезда «Аквамена» присоединился к актерскому составу следующего фильма франшизы «Форсаж».

Хотя подробности сюжета не ясны, рабочее название грядущего сиквела — «Форсаж 10».

«Fast Fam продолжает расти. Добро пожаловать, Джейсон Момоа. #F10», — говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter.

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD

— #F9 (@TheFastSaga) January 28, 2022