«Дом дракона»: что нужно знать о новом сериале от создателей «Игры престолов»

Уже 21 августа выходит первая серия нового сериала от НВО «Дом Дракона», события которого происходят за 200 лет до событий «Игры престолов» и рассказывают о роде Таргариенов, к которому относится Дейенерис.

Сценарий нового проекта написали Джордж Мартин и Райан Дж. Кондил на основе романа «Пламя и кровь». Учитывая предыдущие заслуги этих авторов и всемирное признание культового сериала «Игра престолов» – зрителей ждёт увлекательная история.

В частности, создатели «Дома Дракона» расскажут о закате Дома Таргариенов – событиях, которые привели к войне за престол под названием «Танец драконов». Разумеется, не обойдется без уже ставших классическими атрибутов – огромных драконов, рыцарей, Железного трона, романтики и дворовых интриг.

В первом сезоне предусмотрено 10 эпизодов. Первый выйдет уже в воскресенье, 21 августа, а остальные будут выходить раз в неделю. Соответственно, сериал продлится по 23 октября. «Дом Дракона» будет доступен на американском телеканале HBO и цифровой платформе HBO Max. Также предлагаем к просмотру трейлер грядущего сериала.

Кстати, ранее «Курсор» сообщал, что голливудский актер Брэд Питт ответил, действительно ли он собирается завершить карьеру.