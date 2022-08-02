Брэд Питт ответил, действительно ли собирается завершить карьеру

Поклонники Брэда Питта были крайне расстроены из-за того, что актер собирается завершить карьеру, но он поспешил прокомментировать свои громкие слова.

58-летний голливудский актер, звезда фильмов «Ярость» и «Однажды…в Голливуде» Брэд Питт прокомментировал, собирается ли действительно уходить из кинематографа.

Об этом сообщает издание Deadline.

Оскароносный актер, когда его спросили о предстоящем уходе из кино, на который он намекнул в одном из недавних интервью, полушутливо и весьма эмоционально сказал, что ему нужно поработать над своими формулировками.

По словам Питта, он просто отметил, что достиг среднего возраста и хочет определиться с тем, как дальше строить свою жизнь. Но у него никогда не было планов на 5 лет и более, он просто делает то, что считает нужным в данный момент, и сейчас поступает также.

Отметим, что голливудский актер недавно снялся в новом боевике «Скоростной поезд», где сыграл наемного убийцу. Его мировая премьера запланирована на 3 августа 2022 года, а в США фильм стартует в прокате 5 августа.

«Курсор» писал ранее, что известный американский актер Брэд Питт рассказал о редкой и неизлечимой болезни – он не может различать лица людей. Ее называют прозопагнозией или «лицевой слепотой».

Еще мы писали, что 47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли выиграла судебный процесс против своего бывшего мужа, американского актера Брэда Питта.