«Доброго вечора, ми з України!»

24 февраля 2022 года, в 5 часов утра вооруженные силы России внезапно атаковали города Украины. Началась война, которая стала для каждого украинца сражением за свою личную свободу, свободу Родины, Европы, всего мира.

Солдаты и простые граждане встали на защиту границ, своих ценностей, своего права на независимость. Кто-то охраняет границы, кто-то следит за порядком в городах, кто-то обеспечивает всем необходимым украинских солдат, мирных граждан, потерянных животных. В этой войне каждый нашел свое предназначение, посильный способ приблизить победу. Ради победы каждый делает то, что умеет.

Все страны цивилизованного мира немедленно включились в поддержку Украины. Помогают все: государственные деятели и простые люди, каждый у кого есть сердце и чувство справедливости. В Европе и Америке, Израиле и Австралии люди проявляют солидарность с Украиной и отправляют ей всевозможные гуманитарные грузы.

Активными участниками этой деятельности буквально с первых дней войны стали украинские артисты и людиискусства из других стран, которые проводят акции и благотворительные концерты в поддержку Украины.

Мы рады сообщить, что 11 июля и в Израиле пройдет грандиозный концерт украинских звезд «Доброго вечора, ми з України!». Но это будет необычный вечер музыки и юмора. Этот концерт, пронизанный духом свободы и желанием помочь, – часть благотворительной программы фонда Маши Ефросининой, популярной украинской телеведущей, актрисы, видеоблогера и общественного деятеля, почетного посла ООН по вопросам народонаселения в Украине в области гендерного равенства и борьбы с насилием. Все собранные средства будут направлены на спасение жизней украинцев, помощь женщинам и детям, страдающим от войны.

На открытой площадке Zappa be park в парке Яркон (Тель-Авив) объединят свои силы невероятные юмористические и вокальные таланты и, самое главное, – непобедимый украинский дух! Вместе выступят те, кто раньше быликонкурентами и соревновались за любовь зрителей, но сегодня у них одна цель – помощь Украине, привлечениевсех, кто неравнодушен, кто сопереживает и поддерживает сторону добра и правды. Непревзойденный юмор, голоса,таланты и обаяние этих артистов сделают этот вечер понедельника незабываемым.

В концерте примут участие:

— Дмитрий Монатик, певец, участник шоу «Танцуют все!» и «Х-Фактор», обладатель премии M1 Music Awards в номинации «Прорыв года» и «Певец года», наставник музыкального конкурса «Голос. Діти».

— Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель хитов, режиссер, композитор и заслуженный артист Украины.

— Украинская поп—дива Настя Каменских (NK), обладательница многочисленных музыкальных наград и премий, своими хитами покорившая сердца слушателей во всем мире.

— Поп-группа с элементами электро-фолка Kazka, получившая мировую известность благодаря песне «Плакала», клип на которую набрал более 400 миллионов просмотров на Youtube. Это «Прорыв года» по версии музыкальной премии M1 Music Awards, а также первая украиноязычная группа, попавшая во всемирно известный чарт SHAZAM.

— Финалистка шоу «Х-фактор», победительница национального отбора на «Евровидение-2022», активный общественный деятель Алина Паш, которой удаетсясовмещать в своем творчестве самые яркие элементы западно—украинской культуры и современной музыки.

— Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес – победитель музыкального проекта «Фабрика звезд-2», бывший участник группы «ДиО.фильмы», исполнитель хитов «Мне уже 20» и «Теперь тебе 30».

— Евгений Сморигин – украинский и белорусский актёр, участник знаменитой команды КВН «ЧП», ведущий шоу «Украина має талант», сценарист, продюсер и участник многих комедийных и развлекательных проектов, в том числе «Дизель Шоу».

— Наталья Гарипова — первая и наиболее успешная женщина стендап-комик в Украине. Участница шоу «Рассмеши комика», «Открытый микрофон» и «Женский Квартал», финалистка «Сomedy Баттл».

— Максим Коновал — стендап-комик родом из Беларуси, который вот уже 10 лет радует своим юмором украинскую аудиторию.

— Юрий Карагодин – участник «Лиги Смеха», творческий руководитель команды «Днепр», сценарист различных комедийных TV-проектов.

— Участник шоу «Украина має талант» Дмитрий Савьяненко(Савьян).

А ведущими вечера будут непревзойденная актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец и белорусский и украинский телеведущий, капитан команды КВН «ЧП» и актер студии «Дизель Шоу» Дмитрий Танкович.

Покупая билет на этот концерт, вы не только поддерживаете Украину, но и пробуждаете теплые воспоминания о родных и знакомых по путешествиям местах страны добра, красоты, дружбы, смелых и отважных людей.

«Доброго вечора, ми з України!» — это уникальный проект в котором объединяются комедия и музыка, огромное желание помочь своей стране и желание побыть вместе. Мы все с нетерпением ждем встречи, чтобы обнять вас своим творчеством, а может быть и просто обнять! До встречи!», — говорит Наталья Гарипова. А Алёна Паш добавляет: «Свет обязательно победит тьму! Держимся вместе!»

«Людям всегда необходимо чувствовать, что их культура не расстреляна», — фонд помощи Маши Ефросининойприглашает вас стать частью помощи Украине. Приходите поддержать Украину и украинский народ!

Приобрести билеты можно по ссылке:

https://get-in.com/en/210525?utm_source=pr&utm_medium=article

Или по телефону *4997

100% прибыли с концерта пойдет на гуманитарную помощь в фонд Маши Ефросининой.

11 июля 18:00 | Тель_Авив | парк Яркон | Zappabe park