Документальный сериал «Гарри и Меган» бьет рекорды на Netflix

Документальный сериал принца Гарри и Меган Маркл о жизни в королевской семье стал самым успешным документальным проектом на стриминговой платформе Netflix.

Об этом пишет Deadline.

Как сообщается, первые три эпизода картины собрали 81,55 млн часов просмотров в течение первой недели после выхода сериала. Кроме того, документальная картина заняла вторую позицию среди историй на английском языке и вошла в топ-10 в 85 странах.

Тем временем нашумевший сериал «Уэнздей» доминирует в чартах стриминговой платформы. За неделю с 5 по 11 декабря 2022 картина с Дженной Ортегой в главной роли получила еще 269,67 млн часов просмотров и заняла первое место в 90 странах.

Сейчас вышли только первые три серии уже скандальной картины о жизни герцогов Сассекских в Букингемском дворце. В них принц Гарри и американская актриса рассказали о своем знакомстве и начале романтических отношений в 2016 году.

Как сообщалось, в последующих эпизодах обнародуют скандальные подробности жизни супругов в роли королевских персон. После этого отношения принца Гарри и его родственников в Европе окончательно разрушатся.

«Курсор» писал ранее, что популярная стриминговая платформа Netflix запустила бюджетный тариф, который позволит пользователям экономить деньги на подписке. Но пока тариф доступен только в нескольких странах.