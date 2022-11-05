Netflix запустил бюджетный тариф: что будет доступно пользователям

Подписчикам будут показывать в среднем от четырех до пяти минут рекламы в час.

Популярная стриминговая платформа Netflix запустила бюджетный тариф, который позволит пользователям экономить деньги на подписке. Но пока тариф доступен только в нескольких странах.

Об этом сообщает Theverge.

Новый тариф позволит клиентам просматривать всю библиотеку сервиса, кроме телешоу, сериалов и фильмов, закрытых из-за лицензионных ограничений. Еще один минус тарифа в том, что пользователи смогут просматривать киноленты в качестве не выше 720р.

Плюс ко всему, тариф включает рекламу, которая будет длиться от 15 до 30 секунд и будет размещаться до и во время показа контента. Партнером по продажам рекламы выступает Microsoft. В среднем пользователи в течение часа будут видеть от 4 до 5 минут рекламных вставок.

Представители Netflix говорят, что специалисты нашли самые нераздражающие рекламные объявления, которые поместили внутрь контента.

Сейчас бюджетный тариф, стоимость которого составляет 7 долларов в месяц, доступен в Канаде, США, Великобритании, Италии, Японии и еще нескольких странах.

«Курсор» писал ранее, что стриминговый сервис Netflix объявил, что со следующего года начнет штрафовать пользователей, которые передают доступ к своей учетной записи другим людям, не являющихся членами платформы.