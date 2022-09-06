Dyakuyu Live Festival пройдет в Тель-Авивском порту

22 и 23 октября, в Тель-Авиве, в клубе «Ангар 11» пройдет большой двухдневный благотворительный музыкальный фестиваль «Дякую!» («Спасибо!») в поддержку Украины, на котором выступят, пожалуй, самые известные не только у себя на родине музыканты, но и далеко за ее пределами: группы «Антитела» «Вопли Видоплясова» (VV), Patsyki zFraneka (PZF), Onuka и Сергей Бабкин (5’nizza). В качестве особого гостя на фестиваль в Тель-Авиве приглашена большой друг Украины — всемирно известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе. Часть собранных на фестивале средств будут переданы на гуманитарные нужды нуждающихся по всей Украине.

За 31 год независимости Украины популярная, альтернативная и рок-музыка этой страны развивались особенно ярко и динамично. Наиболее талантливые украинские исполнители, чаще всего в той или иной мере обращающиеся в своем творчестве к народным мотивам, давно уже добились любви и известности далеко за пределами своего государства. Украинскую музыку знают и ценят на всех континентах. Имена украинских певцов и коллективов хорошо знакомы в разных странах, включая Израиль. Именно такие – оригинальные, самобытные и модные обладатели громких имен из Украины приезжают в октябре в Тель-Авив на большой благотворительный музыкальный фестиваль «Дякую!» («Спасибо!»), который в течение двух вечеров, 22 и 23 октября, будет проходить на берегу Средиземного моря в клубе «Ангар 11». Учитывая степень популярности и мастерства каждого из этих артистов, можно смело утверждать, что каждый из них с легкостью самостоятельно собрал бы в нашей стране зал и не один, однако на этот раз все они объединены общей благородной целью – помочь пострадавшей от военных действий Украине и ее многострадальным гражданам. Фестиваль в Израиле станет частью благотворительного тура по Европе, в ходе которого украинские музыканты говорят «Дякую!» («Спасибо!») всем, кто поддерживает сегодня Украину.

В первый вечер фестиваля, в субботу, 22 октября, на сцену «Ангар 11» выйдут Сергей Бабкин, Patsyki z Franeka и «Вопли Видоплясова».

«Вопли Видоплясова» (VV) – безусловно, самая авторитетная украинская этно-рок группа, основанная еще в 1986 году. Ее лидер и основной автор Олег Скрипка – одна из самых уважаемых фигур на украинской сцене.

С 2005 года он – Заслуженный артист Украины, а обладателей государственных званий в альтернативной рок-среде совсем немного. Его неугомонная сценическая энергетика и активная жизненная позиция служат основными движущим силами коллектива, давно и заслуженно пользующегося невероятной популярностью на родине и за рубежом. Основатели украинского панка, «Вопли Видоплясова» давно вырвались за пределы любого из существующих музыкальных жанров и активно куют сегодня не только свою творческую биографию, но и историю всей современной украинской популярной музыки.



Уроженец Харькова, украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен Сергей Бабкин широкой общественности известен, как участник регги-дуэта 5’nizza и соавтор суперхита «Я солдат», текст которого после начала войны он радикально переработал. Теперь эта суперпопулярная песня звучит как гимн освободительного движения Украины. Кроме хитов из дискографии «5’nizzы» в репертуаре Бабкина множество авторских произведений, написанных и записанных вне концепции группы. Все полгода войны музыкант активно гастролирует за границей, чтобы собирать средства на волонтерские нужды.

Кумир нынешней украинской молодежи, группа Patsyki zFraneka (PZF) довольно быстро достигла титула культовой. Свой стиль эти веселые и немного дерзкие музыкальные хулиганы из Ивано-Франковска определяют как «культурно-комедийный хип-хоп» или «украинский гараж». Музыка группы соединяет модный современный саунд, электронную музыку, народные мелодии, «чОткий хип-хоп и бесстыжие тексты». Самые известные хиты коллектива – «Про Стіпана», «БезФотошопа», «Кайфова» и «VasЯ OMG» – обязательно прозвучат и в Тель-Авиве.



23 октября, в воскресенье, героями второго дня фестиваля «Дякую!» в Тель-Авиве станут украинские группы «Антитела» и Onuka, а также приглашенная звезда мирового современного джаза – певица и композитор из Грузии НиноКатамадзе.

«Антитела» – хэдлайнер второго дня фестиваля — одна из самых известных украинских поп-рок-групп, которая за 18 лет своего существования выпустила 7 студийных альбомов и прошла путь от небольших концертных залов до многотысячных стадионов. Песни коллектива, написанные и спетые по-русски, на украинском и английском языках, перманентно занимают первые строчки в хит-парадах на радио и музыкальных телеканалах. Тексты хитов группы «ТDME» («Там, де ми є»), «Вірила», «Лови момент», «Все красиво», «БудуВуду» — знают и подпевают десятки тысяч ценителей творчества коллектива во всем мире, в том числе и в Израиле. Группа еще в 2014 году основала свой одноименный благотворительный фонд и за 8 последних лет со всех уголках мира собрала, закупила, доставила и передала нуждающимся гуманитарную помощь на общую сумму более 30 миллионов гривен (более 800 тысяч долларов).



Музыку украинской электро-фолк-группы Оnuka, созданной вокалисткой Натальей Жижченко и композитором электронной музыки Евгением Филатовым еще в 2013 году, можно охарактеризовать как органический миксэлектроники, актуальной поп-музыки и украинской этники. В своих выступлениях музыканты обращаются к народным мотивам и используют множество старинных национальных инструментов: сопилку, бандуру, цимбалы, трембиту, казацкую трубу и другие. Кстати, своим названием проект Оnuka (Онука с украинского – внучка) отсылает к тому, что солистка группы — внучка известного мастера фольклорных музыкальных инструментов Александра Шленчика. За время своего существования группа успела выступить в большинстве городов Украины, десятке европейских стран, Китае, США и Канаде. В Израиле Оnuka будет выступать впервые.



Вишенкой на торте второго дня фестиваля «Дякую!» в Израиле станет всемирно известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе. Отмеченная наградами и премиями музыка Катамадзе насквозь пропитана философскими размышлениями автора о ценности и вечности человеческой жизни, о надеждах, сострадании, постижении главных жизненных вопросов. Искусное смешение мотивов и элементов классического рока, джаза, электронной музыки и психоделики в сочетании с невероятным голосом Нино, а также ее особенная экспрессивная манера исполнения и язык, который сама певица называет языком любви, покорили сердца слушателей во многих странах. Песни Катамадзезвучат исключительно на грузинском языке, но, как ни странно, они понятны без перевода – ведь Нино говорит со своим слушателем на языке чувств. Публика растворяется в ее музыке, мгновенно забывая обо всем на свете, влюбляясь в творчество певицы окончательно и бесповоротно. За время своей карьеры Нино успешно сотрудничала с кинематографистами, она автор саундтреков к фильмам «Жара», «Инди», «Русалка», ее песни также звучат в картинах «Коллектор» и «Без границ». Нино Катамадзе – давний и преданный друг Украины. С начала войны звезда грузинского джаза не раздумывая открыто выступила в поддержку украинского народа. Певица все чаще и социально громче поет на украинском и в пользу Украины. С невероятным чувством и в своей неповторимой манере она исполняет гимн Украины и одну из самых проникновенных песен о матерях «Чорнобривцi». Так что, формально, Нино Катамадзе сегодня по праву можно считать не только грузинской, но и украинской певицей.

В Израиле Катамадзе выступит не впервые: каждый ее приезд в нашу страну ожидаем и всегда пользуется неизменным успехом.

Все израильтяне и гости страны, кто 22 и 23 октября придет на благотворительный фестиваль украинской музыки «Дякую!», не только встретятся с наиболее известными украинскими исполнителями, но и поддержат Украину и украинцев в трудный для них час.

Большой двухдневный «Dyakuyu Live Festival» с участием украинских групп «Вопли Видоплясова«, Patsyki z Franeka, Onuka и «Антитела», а также Сергея Бабкина из группы 5’nizza и грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе пройдет:

22 и 23 октября, в субботу и в воскресенье, в 20.00 — в Тель-Авиве (клуб «Ангар 11»).

Билеты в кассе «Браво» здесь:https://cursor.kassa.co.il/announce/72534