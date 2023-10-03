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Дженнифер Лопес восхитила фигурой в шикарном цветочном платье

11:40, Сегодня
Культура
дженнифер лопес
Фото: Википедия
Актрису по праву можно считать иконой стиля, ведь каждое ее появление на публике вызывает восторг.

54-летняя популярная актриса, звезда фильма "Первый встречный" Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный стиль, появившись на церемонии вручения премии Daytime Beauty Awards в Голливуде.

Фотографии своего образа она опубликовала на странице в Instagram.

Голливудская красотка продемонстрировала безупречную фигуру в наряде от Bach Mai с глубоким декольте, пышной юбкой и ручной росписью, изображающей цветы цикламена. А образ дополнила маленькой розовой сумочкой и босоножками на каблуках.

 

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

На сцене Лопес вручила награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему фитнес-тренеру из Лос-Анджелеса Трейси Андерсон.

"Курсор" писал ранее, что известная американская певица и актриса, звезда фильма "Мать" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес взяла участие в кампейне итальянского бренда Intimissimi, продемонстрировав нежный и очаровательный образ.

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