Джиму Кэрри 60: лучшие фильмы актера

Джим Кэрри известен своими ролями не только в комедийных фильмах, но и в драмах.

«Курсор» в честь дня рождения актера собрал список лучших фильмов с его участием:

Маска

Этот фильм просто классика и одна из главных ранних ролей Джима.

Вечное сияние чистого разума

Драматическая роль Кэрри, которая поразила всех до глубины души.

Лжец. Лжец.

Фильм о юристе, который потерял способность лгать.

Брюс Всемогущий

Прекрасная комедия о том, как обычный человек получил силу Бога.

Ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом.

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