Джиму Кэрри 60: лучшие фильмы актера

«Курсор» в честь дня рождения актера собрал список лучших фильмов с его участием:
Маска
Этот фильм просто классика и одна из главных ранних ролей Джима.
Вечное сияние чистого разума
Драматическая роль Кэрри, которая поразила всех до глубины души.
Лжец. Лжец.
Фильм о юристе, который потерял способность лгать.
Брюс Всемогущий
Прекрасная комедия о том, как обычный человек получил силу Бога.
Ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.