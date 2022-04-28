Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе назвала россиян «тупыми»

Певица Леди Гага во время своего концерта в Лас-Вегасе со сцены заявила, что россияне тупые.
«Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас».
Курсор писал ранее, что Оззи Осборн примет беженцев из Украины в своем доме. Семья британского рок-музыканта, одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна примет в своем доме беженцев из Украины.
Курсор писал ранее, что сценарист сериала Карточный домик снимет документальный фильм о зверствах в Буче. Бо Виллимон, известный сценарист американских сериалов, приехал в Украину, чтобы собрать материалы о жестоких зверствах россиян в Киевской области.