Джон Уик 4: вышел новый трейлер долгожданного фильма

Премьера уже в марте следующего года.

Студия Lionsgate разместила трейлер четвертой части фильма «Джон Уик».

В новой части главный герой, которого играет Киану Ривз, столкнется с огромным количеством врагов. Согласно сюжету, он попытается добраться до самой верхушки международного криминального мира, в рамках чего он посетит Нью-Йорк, Париж, Берлин и Осаку.

Помимо Ривза, в продолжении сыграют Лоренс Фишбёрн, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн, Хироюки Санада, Рина Саваяма, Шамир Андерсон, Билл Скарсгард, Скотт Эдкинс, Клэнси Браун и Марко Сарор. Режиссером фильма стал Чад Стахельски, а премьера запланирована уже на 24 марта следующего года.

Также «Курсор» сообщал, что представлен официальный трейлер второй части фильма «Аватар».