Представлен официальный трейлер второй части фильма «Аватар»

Премьера фильма на больших экранах запланирована на декабрь этого года.

В следующем месяце, а именно16 декабря, на большие экраны выйдет долгожданная новинка — вторая часть научно-фантастического фильма «Аватар».

На You-Tube-канале проекта опубликовали первый официальный трейлер приключенческой киноленты, которая называется «Аватар: путь воды».

Вторая часть фильма обещает быть не менее захватывающей, чем первая, потому что создатели постарались удивить зрителей яркими спецэффектами и пейзажами Пандоры. Действие киноленты происходят более чем через 10 лет после событий первой части и разворачиваются вокруг семьи Салли (Джейке, Нейтири и их детях). Им предстоит столкнуться с новыми трудностями.

Режиссером фильма остался Джеймс Кэмерон, а к своим ролям вернулись полюбившиеся всем актеры. Но в новой части состав пополнила Кейт Уинслет и Стивен Лэнг.

Зрители ждали продолжение киноленты 13 лет. Дата премьеры фильма менялась восемь раз. Премьеры трех последующих сиквелов «Аватара» состоятся 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года, соответственно.

«Курсор» писал ранее, что правительство Израиля хочет развивать сферу киноиндустрии, поэтому для иностранных компаний, которые захотят снимать фильмы в стране, будут действовать финансовые льготы.