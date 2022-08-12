Джонни Депп после скандала возвращается в кино: кого сыграет знаменитый актер

Голливудский актер Джонни Депп после громкого развода и разбирательств с экс-женой Эмбер Херд, снова возвращается на экраны.

Для поклонников голливудского актера Джонни Деппа есть замечательная новость. Их кумир снова возвращается на экраны и уже получил свою первую большую роль, после развода и судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд, которые немного подорвали его имидж.

Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет в новой драме «Жанна Дюбарри» роль незрячего короля Людовика XV. В фильме пойдет речь о последней любовнице короля при Версальском дворе, после мадам де Помпадур.

По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, благодаря интеллекту и привлекательности, шаг за шагом поднимается по социальной лестнице и становится любимицей короля Людовика XV, и он влюбляется в нее.

Сьемки киноленты проходят в Париже, в частности в Версальском дворце.

Напомним, что после скандального развода с Эмберг Херд, голливудского актера Джонни Деппа убрали из последней части фильма «Фантастические звери и где их искать», где он играл главного злодея.

«Курсор» писал ранее, что всемирно известный актер Джонни Депп, не так давно выигравший суд у Эмбер Херд, выпустил кавер на песню «The Death and Resurrection Show» рок-группы Killing Joke. Композиция записана в соавторстве с английским гитаристом Джеффом Беком.