Джонни Депп готовит новый альбом: представлен кавер на песню The Death and Resurrection Show

Джонни Депп, известный по роли Капитана Джека Воробья, планирует уже на этой неделе выпустить совместный с гитаристом Джеффом Беком альбом. Один из синглов с альбома был представлен на днях.

Всемирно известный актер Джонни Депп, не так давно выигравший суд у Эмбер Херд, выпустил кавер на песню»The Death and Resurrection Show» рок-группы Killing Joke. Композиция записана в соавторстве с английским гитаристом Джеффом Беком.

ю»The Death and Resurrection Show» войдет в грядущий альбом музыкантов «18», который актер пообещал выпустить уже 15 июля.

В альбом кроме каверов также войдут оригинальные песни Деппа. Одну из них — «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr» — Бек и Депп выпустили в июне.

Выход пластики последовал вскоре после завершения судебного процесса между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

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