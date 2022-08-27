Экс-девушка Илона Маска продает на аукционе его архивные фото

Фотографии американского миллиардера Илона Маска, датируемые 1994 годом, выставили на аукцион RR Auctions. Это сделала бывшая девушка предпринимателя Дженнифер Гвинн.

Об этом сообщает издание NDTV.

Женщина решила продать 18 фотографий, на которых изображен Илон Маск в студенческие годы, а также его поздравительную открытку. Минимальная ставка за каждый снимок составляет 100 долларов, а открытка в настоящее время стоит 1331 доллар.

На кадрах, выставленных на аукционе, американский миллиардер развлекается в университетском городке, лежит с друзьями в своей комнате и занимается за компьютером. Гвинн решила продать их, чтобы насобирать денег на образование сына.

Женщина рассказала, что встречалась с Илоном Маском год, и их роман был «сладким», но не «чрезвычайно нежным». Их отношения закончились, когда Маск переехал в другой город и там уже начал встречаться с другой девушкой, которая стала его первой женой.

Снимками в сети поделился Telegram-канал БП online.

«Курсор» писал ранее, что из отеля Chateau Laurier, расположенного в Оттаве (Канада), неизвестными лицами была украдена фотография с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Грабители заменили ее на копию.