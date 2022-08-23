Украдена одна из самых знаменитых фотографий Черчилля

Эта фотография Черчилля был сделана в 19441 году после того, как он произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады.

Из отеля Chateau Laurier, расположенного в Оттаве (Канада), неизвестными лицами была украдена фотография с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает CTV News.

Известный снимок, получивший название «Рычащий лев» был сделан канадским фотографом Юсуфом Каршем в декабре 1941 года. На нем Уинстон Черчилль изображен без сигареты, потому что ее забрал фотограф прямо перед сьемкой, из-за чего премьер-министр хмуро смотрит в объектив. Снимок был сделан сразу после выступления Черчилля в парламенте Канады, где он говорил о Второй мировой войне.

В издании отмечают, что на прошлых выходных сотрудники отеля заметили, что фотография висит как-то иначе и обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам на фотографиях Карша, висящих в отеле. Оказалось, что снимок кем-то был заменен на копию.

Полиция Оттавы начала расследовать дело по факту кражи фотографии.

Churchill portrait stolen from Chateau Laurier 8 months ago: hotel officials https://t.co/3T50LN1FoX — CTV News (@CTVNews) August 23, 2022

«Курсор» писал ранее, что из музея Голани на площадке для парашютов на перекрестке Голани было украдено несколько стерилизованных старых экземпляров оружия.

Еще мы писали, что власти Великобритании вернули члену сопротивления во время Второй мировой войны, Шарлотте Бишофф ван Хеемскерк, картину стоимостью 60 тысяч долларов, которую украли нацисты.