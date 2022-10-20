Экс-жених Дженнифер Лопес завел новый роман: кто его избранница

21:50, Сегодня
Культура
дженнифер лопес и алекс родригес фото
Фото: Jennifer Lopez/Instagram

Папарацци удалось «поймать» момент, когда бывший бойфренд Джей Ло и его новая девушка держались за руки.

Бывший возлюбленный американской звезды Дженнифер Лопес, профессиональный баскетболист Алекс Родригес, по всей видимости, отошел от разрыва с актрисой и завел новые отношения.

Об этом пишет Page Six.

47-летний  спортсмен был замечен с фитнес-инструктором Жак Кордейро. Пару видели вместе в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Папарацци удалось запечатлеть их вместе на прогулке и даже «поймать» момент, когда они держатся за руки. Алекс Родригес вместе с девушкой прогуливался по бутиках.

Источник эксклюзивно рассказывает, что Жак Кордейро является предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit. Ей 42 года и она воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Также у нее имеется степень магистра по питанию.

Отмечается, что спортсмен весьма счастлив с новой избранницей и наслаждается каждой минутой, проведенной с ней. Пара чудесно ладит и очень счастлива.

К слову, недавно 47-летний Родригес расстался со своей бывшей девушкой Кэтрин «Кэт» Паджетт спустя примерно девять месяцев романтических отношений. Но при этом, они смогли сохранить дружбу.

«Курсор» писал ранее, что 53-летняя актриса Дженнифер Лопес рассталась с 47-летним бейсболистом после четырехлетнего романа. Но Алекс Родригес не держит на нее зла. Он отметил, что рад, что так и не стал ее мужем.

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