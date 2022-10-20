Экс-жених Дженнифер Лопес завел новый роман: кто его избранница

Папарацци удалось «поймать» момент, когда бывший бойфренд Джей Ло и его новая девушка держались за руки.

Бывший возлюбленный американской звезды Дженнифер Лопес, профессиональный баскетболист Алекс Родригес, по всей видимости, отошел от разрыва с актрисой и завел новые отношения.

Об этом пишет Page Six.

47-летний спортсмен был замечен с фитнес-инструктором Жак Кордейро. Пару видели вместе в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Папарацци удалось запечатлеть их вместе на прогулке и даже «поймать» момент, когда они держатся за руки. Алекс Родригес вместе с девушкой прогуливался по бутиках.

Источник эксклюзивно рассказывает, что Жак Кордейро является предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit. Ей 42 года и она воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Также у нее имеется степень магистра по питанию.

Отмечается, что спортсмен весьма счастлив с новой избранницей и наслаждается каждой минутой, проведенной с ней. Пара чудесно ладит и очень счастлива.

К слову, недавно 47-летний Родригес расстался со своей бывшей девушкой Кэтрин «Кэт» Паджетт спустя примерно девять месяцев романтических отношений. Но при этом, они смогли сохранить дружбу.

Alex Rodriguez ‘enjoying spending time’ with fitness guru Jac Cordeiro https://t.co/XSl3BqDfgW pic.twitter.com/4Gtm0Qfy5W — Page Six (@PageSix) October 18, 2022

«Курсор» писал ранее, что 53-летняя актриса Дженнифер Лопес рассталась с 47-летним бейсболистом после четырехлетнего романа. Но Алекс Родригес не держит на нее зла. Он отметил, что рад, что так и не стал ее мужем.