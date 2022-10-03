«Рад, что не стал ее мужем»: экс-жених Дженнифер Лопес высказался о ее свадьбе

53-летняя актриса рассталась с 47-летним бейсболистом после четырехлетнего романа. Но Алекс Родригес не держит зла на Дженнифер Лопес.

Об этом сообщает Thevoicemag.

Знаменитая красотка из Бронкса оказалась в центре повышенного внимания благодаря своим любовным драмам. В прошлом году Дженнифер рассталась с профессиональным бейсболистом после продолжительного романа и объявления о помолвке. Алекс Родригес так и не довел кинодиву до алтаря. Свадьбу Лопес сыграла с другим мужчиной.

После расставания со спортсменом Дженнифер воссоединилась с 50-летним Беном Аффлеком. Родригес впервые высказался о свадьбе бывшей возлюбленной, которая состоялась в Лас-Вегасе 16 июля этого года.

«С Дженнифер был хороший опыт. Я желаю всего наилучшего ей и детям, они умны, красивы и замечательны. Я бы даже сказал, что я рад тому, что так и не стал ее мужем, но вы бы меня побили», — рассмеялся Алекс.

Отметим, что Родригес и Лопес начали встречаться в 2017 году. Они часто выходили в свет со своими детьми. Спустя два года после начала отношений Алекс сделал звезде фильма «Госпожа горничная» предложение руки и сердца. Он вручил ей роскошное кольцо с огромным бриллиантом.

О расставании пары стало известно в 2021 году, почти сразу же появились слухи о воссоединении Джей Ло и Бена Аффлека. У звезд Голливуда был бурный роман в 2002 году. Влюбленные, которых поклонники называли Беннифер, объявили о разрыве за день до свадьбы в 2003 году. Но на этот раз отношения все-таки привели Джей Ло и Бена к браку.

«Курсор» писал ранее, что в сети появились фотографии свадебного платья Дженнифер Лопес.