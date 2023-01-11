«Ему жалко»: отец Филиппа Киркорова рассказал, как на самом деле артист отреагировал на санкции Украины

Российский артист на самом деле очень болезненно воспринимает тот факт, что в Украине ему больше не рады, хотя публично филипп киркоров* заявляет о безразличие к санкциям украинского правительства.

Подробнее об этом сообщает 9 канал.

О настоящей реакции российского певца проговорился его отец бедрос киркоров.

«У меня свое мнение, а у него — свое. филипп — достаточно взрослый человек. Ему жалко, что он потерял такую республику, где каждый раз гастролировал с удовольствием. Его там встречали, он народный артист Украины. Он с уважением относится к предыдущему правительству, которое дало ему эти возможности и звания», — рассказал отец киркорова.

Помимо этого, бедрос киркоров рассказал, что ему также не нравится теперешнее правительство Украины. Он считает, что власть в стране захватили «фашисты и бандеровцы», которых необходимо «уничтожить». Также, отец путиниста заявил, что Украиной по факту править Америка.

Напомним, что филипп киркоров вступился за Аллу Пугачеву, сбежавшую из рф в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!