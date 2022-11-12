Киркоров вступился за Аллу Пугачеву, сбежавшую из рф в Израиль

Известный артист призвал оставить певицу в покое и напомнил про ее заслуги.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил впервые публично вступиться за свою бывшую супругу Аллу Пугачеву, которая вместе с детьми уехала из рф* в Израиль.

В ходе интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», артист заявил, что ни у кого нет права обсуждать или осуждать великую артистку.

Филипп Киркоров попросил, чтобы великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми, оставили в покое и перестали ее критиковать, потому что она является гордостью страны.

Он напомнил, что состоял в браке с артисткой 10 лет и очень хорошо ее знает, а поэтому понимает, почему она себя так ведет и приняла решение покинуть рф.

Отметим, что российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из россии в Израиль после того, как их страна начала полномасштабную войну на территории Украины. Юморист начал публично осуждать путинский режим, за что его внести в список «иностранным агентом».

«Курсор» писал ранее, что на некоторый период Алла Пугачева вернулась с детьми в рф, но в конце сентября она снова забрала детей и улетела в Израиль, не покупая обратный билет.

Напомним, что Аллу Пугачеву в рф сняли со всех радиоэфиров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!