Эрик Готье: «На израильской сцене я чувствую себя, как дома, в компании Gauthier Dance в Штутгарте!»

С 20 по 22 октября в Оперном театре Тель-Авива разольются «Лебединые озера». Это, конечно, шутка, а истина в том, что в эти три дня в Израиле пройдут гастроли Gauthier Dance Company – балетной компании из Штутгарта. Художественный руководитель одноименной балетной компании Эрик Готье рассказывает накануне гастролей в Израиле о 4 разных постановках балета «Swan Lakes» в интерпретацииведущих хореографов мира — Марко Гёке, Мари Шуинар, Хофеша Шехтера и Каэтано Сото.

В 2011 году Эрик Готье получил престижную награду премии Deutscher Tanzpreis Zukunft, которая присуждается молодым талантливым и выдающимся деятелям искусства. Его постановки отличаются креативностью, юмором и интересным подтекстом, что вызывает неизменный энтузиазм у зрителей. Готье востребован далеко за пределами Германии. Его балеты ставятся по всему миру. Знаменитый хореограф Эрик Готье работает не только с балетом Штутгарта, но и с Берлинским государственным балетом, Национальным балетом Нидерландов и многими других престижными театрами оперы и балета в мире. В октябре 2015 года он был удостоен звания «Руководитель года» по версии журнала Dance Europe.

Почему «Лебединое озеро» — классика девятнадцатого века, балет, поставленный Львом Ивановым и Мариусом Петипа для придворного общества столь интересен и сегодня?

Балет «Лебединое озеро» универсален. Его можноинтерпретировать бесконечно – в стилях от неоклассики до абстрактного и пародийного. Все стили использует и Эрик Готье, не забывая о том, что Лев Иванов создал для балерин-«лебедей» так называемые «белые номера», что в канон вошли элегическая любящая Одетта и черная, сверкающая соблазнительниц Одиллия, что итальянка Пьери́на Ленья́ни, прима Мариинского театра, первой совершила подвиг из 32 фуэте в Петербурге в конце 19 века, и что «Умирающий лебедь» Михаила Фокина, поставленный им в 1907 году на музыку Камиля Сен-Санса никакого отношения к «Лебединому озеру» не имеет.

Первый вопрос Эрику Готье как раз и связан с культовым номером Михаила Фокина.



— Стала ли постановка «Лебединые озера» органичным продолжением вашего проекта «Умирающие лебеди», который, в свою очередь, был вдохновлен ​​легендарным соло Михаила Фокина «Умирающий лебедь»?

— Нет, все случилось с точностью до наоборот. Премьера «Лебединых озер» должна была состояться в июне 2020 года, но из-за пандемии Covid 19 ее пришлось перенести на июнь 2021 года. С другой стороны, проект Dying Swans — «Умирающие лебеди» — был задуман зимой 2021 года, когда стало ясно, что нам придется отменить весь наш весенний тур. Проект Dying Swans был призван дать надежду и работу художникам в разгар пандемии и был выпущен онлайн в апреле 2021 года на youtube-канале Штутгартского театра и в медиа-библиотеке телеканала «3sa». Кстати, в он-лайн презентации проекта с последующим его обсуждением участвовал Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ. Как только представилась возможность показать спектакль в зрительном зале в присутствии публики, к его названию было добавлены слова «Живой опыт». Спектакль «Умирающие лебеди. Живой опыт». состоит из шести миниатюр – «Умирающий лебедь», «Безмолвный лебедь», «Нас было много», «Польщенный», «Капли», «Теория Талеба» – и отражает историю балета в современном прочтении. Что же касается он-лайн версии «Умирающих лебедей», то она более широка: 16 композиторам была заказана музыка, 16 хореографов поставили на заданную тему сольный номер для каждого из 16 танцовщиков труппы, 16 видеорежиссеров создали собственную видео-версию танца.

— Как и «Умирающие лебеди», «Лебединые озера» — дань уважения великой классике. Но классика – это не только Чайковский. Почему вы все-таки выбрали этот балет и этого композитора?

— Не только Чайковский был источником вдохновения, мне, скорее, хотелось сделать балет – дань, балет-оммаж классике, наследию классики. А «Лебединое озеро» — это воплощение классического балета. Поначалу я искал одного хореографа для новой постановки «Лебединого озера», но не смог остановиться на одной кандидатуре, мне было слишком сложно выбирать, а так как я хотел представить несколько прочтений или, если угодно, редакций «Лебединого озера», то в итоге пригласил четырех хореографов…

— Увидим ли мы классический балет или его отголоски? Услышим ли «чистого» Чайковского в ваших «Лебединых озерах»? Ведь именно из-за каноничности этого балета вы решили бросить вызов и классике, и четырем современным хореографам, с целью пересмотреть шедевр и создать свое видение и интерпретацию знаменитого произведения.

— Классического балета вы не увидите. Это постановка — очень современная программа, но в нее включены и классические элементы в плане хореографии и виртуозного танца — особенно в прочтении Каэтано Сото, и большое количество музыкальных аллюзий на партитуру Чайковского. Отправная точка для всех была одна и та же, но каждый из хореографов привнес новую энергию и новую интерпретацию в знакомый всем балет.

— Что нового и неожиданного вы открыли для себя во время работы над «Лебедиными озерами»?

— То, на что я надеялся, действительно произошло! Все четыре хореографа преподносят зрителю особые сюрпризы, у каждого совершенно разный подход. Прекрасным примером является работа Мари Шуинар, отдавшей сцену женщинам и предлагающей явно феминистскую интерпретацию мифа о Лебедином озере.

— Вы рассматриваете «Лебединые озера» как сериал из четырех самостоятельных эпизодов или это полноценный балетный спектакль с антрактом посередине?

— Четыре акта нашей «лебединой пьесы» абсолютно независимы и не связаны друг с другом – как и сказано в названии: «Лебединые озера» во множественном числе. Однако, увидев балет целиком, вы наверняка согласитесь: в конце концов, они складываются в одно «Озеро».

— Как вам удалось убедить настолько разных и даже эксцентричных хореографов, каждый из которых известен тем, что своей позицией и стилем задал вехи в развитии танца, объединить свои произведения?

— Всем им понравился вызов и цель: сочетание прописанного до мелочей сюжета с максимальной художественной свободой. Двое из хореографов работают с нашей компанией Gauthier Dance на постоянной основе. Марко Гёке является нашим штатным хореографом с 2019 года, а работа Хофеша Шехтера была первой, которую он создал для нас в качестве нового постоянного хореографа. Мари Шуинар и Каэтано Сото также давно и тесно сотрудничают с нашим театром. Этот квартет хореографов идеально подходил театру и мне по многим параметрам.

— Отличительной чертой ваших выступлений являются «ноу-хау». Какие технологии и инновации мы увидим в нынешних «Лебединых озерах»?

— В данном случае – никакие. Все четыре постановки используют обычную сценографию. Однако, если вы хотите познакомиться с нашей более инновационной стороной, вам обязательно стоит взглянуть на наше приложение DanceAR!

— Ваши балеты уже исполнялись в Израиле. Как на них реагировала местная публика?

— Очень хорошо! Действительно, очень хорошо! Мы дважды гастролировали в Израиле – один раз в Израильской опере с «Нижинским» Марко Гёке и в Центре Сюзан Далаль.

В обоих случаях реакция израильтян была прекрасна. Возможно потому, что наша компания регулярно сотрудничает с хореографами из Израиля – с вашей легендой Охадом Нахариным, с Шарон Эяль, Ициком Галили и Надавом Цельнером. На израильской сцене я себя чувствую, как дома, в компании Gauthier Dance в Штутгарте!»

С Эриком Готье беседовала Маша Хинич.

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Gauthier Dance Company. Swan Lakes

Хореографы: Каэтано Сото, Мари Шуинар, Марко Гёко, Хофеш Шехтер

Четверг | 20.10.2022 | 20:00

Пятница | 21.10.2022 | 13:00

Суббота | 22.10.2022 | 20:00

Оперный театр им. Шломо Лахата, бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Билеты: https://cursor.kassa.co.il/announce/72594