Галь Гадот и ее муж попали в объектив папарацци в Беверли-Хиллз

Появление Гадот произошло после того, как она сообщила о своей предстоящей роли Злой Королевы в лайв-экшне «Белоснежка», над которым работает «Дисней».

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот и ее муж Джарон Варсано были замечены в среду, когда они шли на обед в Il Pastaio в Беверли-Хиллз.

37-летняя актриса выглядела потрясающе в черных штанах для йоги, соответствующей футболке с V-образным вырезом и кроссовках.

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Красавица надела дизайнерские солнцезащитные очки, собрала свои темные волосы в хвост и позволила своей естественной красоте сиять без макияжа.

Gal Gadot and husband Jaron Varsano keep it casual in all black as they grab lunch at Il Pastaio | Daily Mail Online https://t.co/gbjaB8jzAl — Meri Standish (@MeriStandish) October 1, 2022

Ее 47-летний муж также был удобно одет в шорты Nike, кроссовки и черную футболку с белоголовым орлом спереди с надписью «Американская гордость».

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Появление Гадот произошло после того, как она сообщила о своей предстоящей роли Злой Королевы в лайв-экшне «Белоснежка», над которым работает «Дисней».

Актриса «Смерти на Ниле» рассказала о долгожданном фильме во время выставки D23 Expo три недели назад и упомянула, что она не привыкла изображать злодейку на экране.

Галь описала эту роль как «сильно отличающуюся от того, что я делала раньше».

Несмотря на то, что Гадот обычно играет положительных героинь, она сказала, что это «восхитительно» иметь возможность изобразить «культовую злодейку».

Ранее мы сообщали, что израильская актриса Галь Гадот откровенно рассказала о родах во время интервью журналу InStyle, заявив, что она наслаждается этим процессом и если бы она имела возможность, то рожала бы чаще.