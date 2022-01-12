Галь Гадот рассказала о неудачных пробах на роль девушки Бонда

Галь Гадот рассказала, что пробовалась на роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия», однако, получить роль ей не удалось.

Актриса поделилась, что пробовалась на роль девушки Бонда в 2008 году, но безрезультатно. Однако в следующем году она получила роль в франшизе «Форсаж», которая стала толчком ее карьеры.

В недавнем интервью InStyle, Гадот рассказала о ранних этапах своего актерского пути. Звезда «Чудо-женщины» вспомнила, что пошла на пробы на роль девушки Бонда в «Кванте милосердия» , но в конечном итоге не получила роль, однако, это дало ей шанс получить роль в «Форсаже».

Актриса рассказала, что однажды директор по кастингу, который занимался поиском актрисы на роль подруги Бонда, увидел ее фото в модельном агентстве и пригласил ее на кастинг. Гадот пришла на пробы, заявив сразу, что она не актриса. Роль ей не досталась, однако, этот кастинг пробудил в ней интерес к актерству. Она начала брать уроки актерского мастерства и ходить на прослушивания. И спустя год тот же кастинг-директор вспомнил о ней и пригласил сниматься в фильме «Форсаж», что стало началом ее карьеры в Голливуде.

Также благодаря роли в «Форсаже» она получила самую важную и значительную роль в своей карьере — роль Чудо-женщины. Эта роль принесла ей мировую славу и десятки предложений от голливудских режиссеров.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке легендарного фильма.

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