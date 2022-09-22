Галь Гадот сыграет злодейку в новом фильме от Disney

03:14, Сегодня
Культура
галь гадот фото
Фото: depositphotos.com

Актриса Галь Гадот исполнит роль Злой королевы в ремейке «Белоснежки». Режиссером фильма выступит Марк Уэбб.

Если вы скучаете по Галь Гадот на большом экране, знайте, что звезда взялась за очередной захватывающий проект. Она сыграет не кого иного, как Злую Королеву в новой экранизации Диснея «Белоснежка и семь гномов».

Режиссер Марк Уэбб вместе с продюсером Марком Платтом подтвердили, что производство фильма начнется в конце этого года.

Если вы задаетесь вопросом, кто будет играть роль Белоснежки, то главным выбором стала Рэйчел Зеглер, известная прежде всего своей ролью Марии Васкес в экранизации «Вестсайдской истории» 2021 года, снятой Стивеном Спилбергом.

В основу грядущего фильма легла сказка, написанная братьями Гримм в начале 19 века. Композиторами выступят Бенж Пасек и Джастин Пол— оскароносный дуэт, работавший над музыкой для фильмов «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и «Дорогой Эван Хансен».

Стоит напомнить, что оригинальный фильм о Белоснежке 1938 года был первой анимацией Диснея и имел огромный успех для студии.

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.

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Автор материала:
Ирен Давид
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