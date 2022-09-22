Галь Гадот сыграет злодейку в новом фильме от Disney

Если вы скучаете по Галь Гадот на большом экране, знайте, что звезда взялась за очередной захватывающий проект. Она сыграет не кого иного, как Злую Королеву в новой экранизации Диснея «Белоснежка и семь гномов».

Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ remake, starring Rachel Zegler and Gal Gadot, will release March 22, 2024 in theaters. See what other movies just got release dates: https://t.co/waj4ShEBEZ pic.twitter.com/tQYSUSkQMf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2022

Режиссер Марк Уэбб вместе с продюсером Марком Платтом подтвердили, что производство фильма начнется в конце этого года.

Если вы задаетесь вопросом, кто будет играть роль Белоснежки, то главным выбором стала Рэйчел Зеглер, известная прежде всего своей ролью Марии Васкес в экранизации «Вестсайдской истории» 2021 года, снятой Стивеном Спилбергом.

В основу грядущего фильма легла сказка, написанная братьями Гримм в начале 19 века. Композиторами выступят Бенж Пасек и Джастин Пол— оскароносный дуэт, работавший над музыкой для фильмов «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и «Дорогой Эван Хансен».

Стоит напомнить, что оригинальный фильм о Белоснежке 1938 года был первой анимацией Диснея и имел огромный успех для студии.

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.