Галь Гадот сыграет злодейку в новом фильме от Disney

Если вы скучаете по Галь Гадот на большом экране, знайте, что звезда взялась за очередной захватывающий проект. Она сыграет не кого иного, как Злую Королеву в новой экранизации Диснея «Белоснежка и семь гномов».
Режиссер Марк Уэбб вместе с продюсером Марком Платтом подтвердили, что производство фильма начнется в конце этого года.
Если вы задаетесь вопросом, кто будет играть роль Белоснежки, то главным выбором стала Рэйчел Зеглер, известная прежде всего своей ролью Марии Васкес в экранизации «Вестсайдской истории» 2021 года, снятой Стивеном Спилбергом.
В основу грядущего фильма легла сказка, написанная братьями Гримм в начале 19 века. Композиторами выступят Бенж Пасек и Джастин Пол— оскароносный дуэт, работавший над музыкой для фильмов «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и «Дорогой Эван Хансен».
Стоит напомнить, что оригинальный фильм о Белоснежке 1938 года был первой анимацией Диснея и имел огромный успех для студии.
Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.