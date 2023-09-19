Галкин и Пугачева поздравили своих детей с 10-летием, в сети появилось видео

Звездные родители решили не устраивать грандиозное торжество.

В понедельник, 18 сентября, дети российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина отпраздновали свой первый юбилей. Лизе и Гарри исполнилось 10 лет и они впервые отмечали день рождение в Израиле.

Видео с поздравлением близнецов юморист опубликовал на своей странице в Instagram.

Торжество, судя по всему, проходило в узком кругу близких и друзей. На кадрах видно, как дети задувают свечи на двухъярусном торте под песню Happy Birthday, которые исполняют звездные родители и еще двое детей, видимо, друзья именинников. 10-летняя Лиза была в блестящем платье на одно плечо, а на Гарри была синяя футболка и бежевые шорты.

Во дворе своего дома в Герцлии они установили мангал, где приготовили сосиски и шашлыки из мяса и рыбы. Максим Галкин и его 10-летний сын занимались приготовлением блюд, а Алла Пугачева с дочерью - сервировкой стола.

Отметим, что звездные супруги уехали из российской федерации* после того, как она начала агрессию против Украины. В россии юмориста признали "иностранным агентом" за то, что он публично начал критиковать путинский режим. Семья начала новую жизнь в нашей стране.

"Курсор" писал ранее, что в россии создали список отечественных звезд, которые выступили против войны в Украине и уехали жить в Израиль.

Еще мы писали, что российская эстрадная певица Алла Пугачева вместе с мужем отправили Гарри и Лизу в американскую интернациональную школу The King Solomon School, которая является одной из самых дорогих в Израиле. СМИ выяснили, что стоимость обучения в школе составляет 6 тысяч шекелей в месяц за ребенка.