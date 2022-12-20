Голливудская звезда Ким Кардашьян задала новый тренд на окрашивание волос

42-летняя голливудская теледива и бизнес-леди Ким Кардашьян задала новый тренд на окрашивание волос.

Знаменитость поделилась снимками в новом образе с подписчиками в социальной сети Instagram.

Ким Кардашьян, которая долгое время была платиновой блондинкой, продемонстрировала новое окрашивание волос — медовый блонд.

«Мысли о меде? Мне снова покрасить волосы в платину или стать темной?» — спросила подписчиков американская теледива.

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Отметим, что в мае 2022 знаменитость посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, на красную дорожку которого она вышла в платье Мэрилин Монро. К этому мероприятию Кардашьян сменила свой насыщенно черный цвет волос на платиновый блонд. Сообщалось, что звезде специально предоставили настоящую прядь волос самой Монро.

В это время теледива встречалась с известным голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном. Впрочем, в августе 2022 стало известно о расставании звездной пары. В настоящее время Дэвидсон встречается с моделью Эмили Ратаковски.

«Курсор» писал ранее, что светская львица, бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян завершила бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом. Пара почти два года не могла поделить опеку над детьми и имущество. Согласно соглашению, Уэст должен ежемесячно первого числа выплачивать Кардашьян алименты в размере 200 тысяч долларов.