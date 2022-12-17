Названа сумма алиментов, которую Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян после развода

Совместное имущество пара разделит в соответствии с брачным контрактом, который они заключили перед свадьбой в 2014 году.

Светская львица, бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян завершила бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом. Пара почти два года не могла поделить опеку над детьми и имущество.

Об этом пишет портал Glamour.

Отмечается, что у бывших супругов будут равные права по воспитанию детей. Согласно соглашению, уэст должен ежемесячно первого числа выплачивать Кардашьян алименты в размере 200 тысяч долларов.

Кроме того, Канье должен вернуть 50% денежных средств, израсходованных на образование и безопасность их четырех наследников — 9-летней Норт, 7-летнего Сента, 4-летней Чикаго и 3-летнего Псалма. Совместное имущество пара разделит в соответствии с брачным контрактом, который они заключили перед свадьбой в 2014 году.

Как сообщал Курсор, американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, получил звание антисемита года в США. Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

Также Курсор информировал о том, что Карье Уэст в ходе интервью он высмеял Нетаниягу и сказал, что поддерживает путина в войне в Украине.

Новый владелец Twitter Илон Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», сказал, что подвел черту под твитами, которые подстрекают к насилию.

Перед тем, как учетная запись Уэста была заблокирована, Маск заявил: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован».

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера, а также назвал Илона Маска генетическим гибридом.

Курсор также сообщал, что рэпер расстался со своей 24-летней девушкой.