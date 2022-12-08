Готова к Рождеству: Дженнифер Лопес показала роскошный образ

Знаменитость не боится экспериментировать с однотонными нарядами.

Американская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала поклонникам, что уже готова к рождественским праздникам.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram фотографиями, показав свой модный наряд.

На артистке – красное пальто Max Mara с широким красным поясом поверх подходящего по цвету комбинезона, красные пуховые сапоги на каблуке от ее собственного обувного бренда с DSW и заклепками, а в руках она держит сделанную на заказ сумку Valentino из стеганой кожи Garavani Candystu за 3 тысячи долларов со своими инициалами.

Образ дополняют солнцезащитные очки-авиаторы с красными стеклами, массивные золотые серьги и туго собранные в пучок волосы.

«Это начинает очень походить на Рождество», — написала Лопес вместе с зелеными и красными смайликами в виде сердца и рождественской елкой, добавив хэштег своего нового альбома «#ThisIsMeNow» и отметив свой бренд J.Lo Beauty.

Лопес показала не только свой роскошный модный образ, но и похвасталась не менее эффектной елкой, наряженной серебряными, золотыми и красными украшениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

«Курсор» писал ранее, что 53-летняя американская певица Дженнифер Лопес призналась, какая надпись сделана на кольце, которое ей подарил возлюбленный Бен Аффлек.